Gewinnen Sie Kinotickets für „Feste & Freunde“!

In „Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!“ entführt Regisseur David Dietl das Publikum in die Höhen und Tiefen eines Freundeskreises über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Als Ellen (Laura Tonke) die Silvesterfeier 2019 ihrer besten Freunde besucht, hütet sie ein Geheimnis: Sie hat eine Affäre mit Sebastian (Ronald Zehrfeld), den sie für die große Liebe hält. Doch er ist mit Eva (Antje Traue) verheiratet und will sich natürlich nichts anmerken lassen.