Stuhleck: 17-Jährige bei Skiunfall schwer verletzt

Der Zusammenstoß ereignete sich am Stefanitag gegen 9.45 Uhr am Stuhleck in der Gemeinde Spital am Semmering. Die beiden Skifahrer krachten auf der Piste 1 aus unbekannten Gründen ineinander. Die 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Wiener Neustadt geflogen, auch für den 47-Jährigen endete die Kollision schmerzhaft: Er begab sich mit Verdacht auf mehrere Rippenbrüche selbstständig in ärztliche Behandlung.