Lugner und Kickl | Positive Überraschung

Positive Überraschung. Für den bisherigen Verlauf der Koalitionsgespräche bekommt der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Regierungsverhandlungen beauftragte ÖVP-Bundeskanzler Nehammer wenig Applaus. Auch die Erwartungen an die Zuckerl-Koalition sind, so sie denn überhaupt zustande kommt, recht überschaubar. Kein Wunder, wenn die „Zuckerl“-Berichterstattung eher zurückhaltend bleibt. In unserer heutigen Ausgabe wagt Claus Pándi in offensichtlich friedvoller Weihnachtslaune und ein wenig beeindruckt von Leser-Ermahnungen, man möge der künftigen Regierung doch weniger kritisch begegnen, den Versuch, die „nach jüngsten Auskünften im Jänner ihre Geschäfte aufnehmende Regierung mit Wohlwollen zu begrüßen“. So schreibt er in seinem Kommentar: „Es ist ja so, dass dem Kanzler bewusst zu sein scheint, dass es mit seiner nächsten Regierung klappen muss. Daher bleibt ihm gar keine andere Wahl, als sich die besten und damit neue Leute aus der ÖVP für die Ministerien zu suchen.“ Andreas Babler werde „seine Eignung für den Job des Vizekanzlers beweisen wollen“ und Beate Meinl-Reisinger „möchte sicher alle Skeptiker eines Besseren belehren und zeigen, dass es ihr nach der Oppositionszeit nicht bloß um ein Amterl geht“. Und „dieses Quäntchen Ehrgeiz“ und solide Arbeit, meint unser Autor Pándi, würden für den Anfang reichen. Ist ja wahr: Diese Regierung kann uns angesichts der tief geschraubten Erwartungen beinahe nur positiv überraschen.