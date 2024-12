Expertin warnt: „Man sieht es an Marcel Hirscher“

Der Skisport werde dadurch sicherlich auch bereichert. So etwa auch durch den starken Auftritt von Lindsey Vonn bei ihrem Comeback in St. Moritz. Allerdings sei jede Rückkehr auch mit einem gewissen Risiko verbunden, mahnt die ehemalige Olympiasiegerin: „Im Skirennsport, man sieht es an Marcel Hirscher, ist immer ein gewisses Risiko dabei. Das ist bei ihr natürlich genauso. Sie ist 40, da muss man schauen, wie sich das körperlich, vor allem mit ihrem künstlichen Kniegelenk darstellt.“