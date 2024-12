Land Tirol förderte Feuerwehren mit 23,8 Mio. Euro

Die Einsatzkräfte hatten heuer nicht nur mit Bränden zu kämpfen, sondern auch bei anderen, fordernden Einsätzen: „Sei es bei Unwettern in Tirol, wie im August in St. Anton, bei bundesländerübergreifenden Hilfseinsätzen, etwa im September im Rahmen des Hochwasserereignisses in Niederösterreich, oder gar bei grenzüberschreitenden Einsätzen, wie im Juni dieses Jahres im Zuge des Hochwassers in Bayern – die Tiroler Feuerwehren beweisen immer wieder ihre enorme Kompetenz und Zuverlässigkeit“, so Mair.