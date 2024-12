ÖSV-Ass Lukas Feurstein muss auch Bormio auslassen

ÖSV-Ass Lukas Feurstein muss wegen eines Bruchs des Mittelhandknochens in der linken Hand, den er sich beim Riesentorlauf-Training in Saalbach zugezogen hatte, nach der Weltcup-Station in Alta Badia (It) nun auch Bormio (It) noch auslassen. Das bestätigte der ÖSV auf „Krone“-Nachfrage.