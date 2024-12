Mehr als 2 Promille: Bedingte Haft für Alkolenker

Am Weg zur Geburtstagsfeier

„Ich habe am Abend davor gefeiert, am nächsten Tag ist es dann beim Frühshoppen weitergegangen“, erklärt er. Dann habe er seine Mutter samt Pflegerin abgeholt, um gemeinsam auf eine Geburtstagsparty zu fahren. Bis er das Auto verriss. Ein Foto des Unfallwracks zeigt eine Bierdose in der Mittelkonsole des Fahrzeugs.