Modernes „GPS-Gerät“ im Kampf gegen Lungenkrebs

„Lung Vision“ kommt erstmals in ganz Österreich zum Einsatz, betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko: „Wir sind stolz, dass dies hier in Krems geschieht. Mit dieser Investition stärkt das Spital seine zentrale Bedeutung in der Pneumologie. Es ist das einzige zertifizierte Lungenkrebszentrum im Bundesland und nur eines von drei in Österreich. Im Vorjahr wurden hier 380 Lungenkrebspatienten behandelt.