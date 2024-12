Vorweihnachtliche Nachbarschaftshilfe

Besonders Kinder und Jugendliche profitieren

Mit diesem Geld soll rasch und unbürokratisch geholfen werden. So ist es etwa Tradition, dass das Geld des Fröscha-Stammtisches (heuer stolze 4000 Euro) zu Weihnachten an Familien in Rankweil verteilt wird, die sich in einer Notsituation befinden. Unterm Jahr wird immer wieder ein Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche, die in schwierigen Familienverhältnissen leben, gelegt. „Rankler für Rankler“ ermöglicht beispielsweise die Teilnahme an Sport- und Freizeitveranstaltungen, Mittagessen in Schulen und Kindergärten und unterstützt bei den Kosten für die Schulwochen. „Oft ist Armut nicht sichtbar. Armut grenzt aus und verhindert die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. ’Rankler für Rankler’ setzt genau hier an und ermöglicht soziale Teilhabe, wovon insbesondere Kinder und Jugendliche profitieren“, ist Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall zurecht stolz auf das Projekt.