So soll neue Tischlerei-Halle in Villach aussehen

Positive Entwicklungen trotz Herausforderungen

„Wir sind in der Lage für Produkte die best möglichste und stabilste Transportverpackung zu fertigen und sie so zu verpacken, dass sie heil und sicher an ihrem Bestimmungsort ankommen“, verspricht die über hundert Jahre alte Firma. Und obwohl vor allem Handwerksbetrieben vor immer mehr Herausforderungen stehen, darf Erjavec einen weiteren Erfolg feiern. „Wir bauen eine komplett neue Tischlerei, weil alles zu klein geworden ist“, so die Geschäftsführerin, die nur noch mit Müh und Not die vielen Aufträge annehmen konnte.