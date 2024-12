Letztes Bauwerk von Richard Lugner aufgestellt

Rechtzeitig vor Weihnachten ist der Grabstein des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner fertig geworden. Der Granitstein in „Lugner Rot“ stammt aus Indien und wurde vom Baumeister persönlich ausgesucht. Jetzt wurde er in der Gruft am Grinzinger Friedhof aufgestellt, wie es seitens der Familie hieß.