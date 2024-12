Angenehm dumm: Tinecos iCarpet Spot im Test

Teppiche sind gerade im Winter eine feine Sache, sorgen sie doch dafür, dass die Füße schön warm bleiben. Dummerweise verfängt sich in ihnen jedoch auch all der Dreck, der nun von draußen ins Innere befördert wird - insbesondere, wenn man zwei Hunde sein Eigen nennt, denen das Konzept von Hygiene und Sauberkeit sowie Tischmanieren nur bedingt vertraut sind. Grund genug also, den neuen iCarpet Spot von Tineco zu testen - einem Tochterunternehmen von Ecovacs Robotics, das zu den weltweiten Pionieren im Bereich der „intelligenten Reinigungsroboter“ zählt.