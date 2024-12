Trotz 39 Schüssen kein Weihnachtsfeuerwerk

Die Grazer (weiter ohne Lukas Haudum, dafür wieder mit Rok Ticar im Aufgebot) gaben, was Chancen im gesamten Match anging, zwar den Ton an, der VSV war nach acht Siegen in Serie aber vollgepumpt mit Selbstvertrauen und eiskalt. Pech für Graz: Beim 0:1 durch Van Nes (29.) schwächte Coach Harry Lange mit einer misslungenen Video-Challenge seine Truppe, zusätzliche Zwei-Minuten-Strafe! Die fiel zwar nicht ins Gewicht. Nach dem 0:2 durch Lindner (44.) zeichnete sich aber die erste 99ers-Pleite nach zuletzt drei Siegen ab. Paul Huber (53.) verkürzte zwar, für ein Weihnachtsgeschenk in Form von Punkten war’s diesmal aus Steirer-Sicht aber zu wenig. Auch, weil Villach-Goalie Lamoureux bei gesamt 39 99ers-Schüssen großteils wie eine „Wand“ im Tor agierte.

Während VSV den neunten Sieg in Serie bejubelte (und nur mehr vier Zähler hinter Graz liegt), rückte für die 99ers der Top-Sechs-Strich näher. Nächste Chance auf Punkte: Am Stefanitag daheim gegen Salzburg.