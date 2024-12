Kolumbien stoppt endlich Praxis der Kinderehe

Kinder erst knapp über zehn Jahre alt

Frühverheiratung betrifft laut „amerika21.de“ in vielen Fällen bereits Kinder, die knapp über zehn Jahre alt sind. Marta Royo, Geschäftsführerin von Profamilia, erklärte, dass dieses Problem sowohl von der Gesetzgebung als auch von der Gesellschaft zur Normalität gemacht wurde. „Diese Realität hat Tausenden von Kindern geschadet, die ihren natürlichen Entwicklungsprozess unterbrochen haben, um sich Rollen zu stellen, auf die sie weder physisch noch psychologisch vorbereitet sind“, so Royo. Experten bringen die Verheiratung von Kindern auch mit sexualisierter Gewalt, Schulabbruch und frühen Schwangerschaften in Verbindung.