AK-Forderung: „Keine Kürzung bei Sozialstaat“

Kein Geld für Reha-Einrichtungen

Was Kürzungen bedeuten würden, zeige ganz klar das Beispiel der Senkung des Unfallversicherungsbeitrages, die in den vergangenen fünf Jahren zweimal durchgeführt wurde und jährlich ein Minus von 125 Millionen Euro verursache. Die Folgen: Unfallspitäler müssten wegen baulicher Mängel vorübergehend geschlossen werden und es gebe kaum Geld, um bestehende Reha-Einrichtungen zu modernisieren, so der AK-Präsident.