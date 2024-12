Christbaum der Steirer wird immer individueller

Strohsterne nicht so alt wie gedacht

Als besonders traditionell gilt hierzulande auch der Strohschmuck. Doch Heizmann hat jüngst herausgefunden, dass dieser wohl gar nicht so alt ist: „So richtig ist der bei uns eigentlich erst nach dem zweiten Weltkrieg aufgekommen. In der Zeit davor gibt es eigentlich keine Zeugnisse, dass es in der Steiermark Strohschmuck gab“, erzählt sie. Entstanden ist der Strohschmuck wohl im Allgäu in der Zeit zwischen den Weltkriegen. „Es war eine Zeit der Armut, in der sich viele den teuren Schmuck aus Glas oder Silber nicht leisten konnten.“