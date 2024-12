Ein Gesundheitszentrum mitten im Stahlwerk in Linz

Schließung von Werk in Deutschland fixiert, niedrigere Lohnerhöhungen

Mitte Oktober gab das Unternehmen die Schließung eines Automotive-Werks in Deutschland bekannt, zuletzt wurde an vier Standorten in Österreich die Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel angewendet, die niedrigere Lohnerhöhungen ermöglicht. In der Gießerei in Linz konnte man diesbezüglich keine Einigung erzielen. Im Jänner wird daher evaluiert, welche Maßnahmen hier getroffen werden müssen, um dem aktuell herausfordernden Umfeld entgegensteuern zu können.