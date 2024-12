Notärzte arbeiten jetzt auch im Home Office

Ein Notarzt, der daheim im Home Office sitzt – das geht seit 1. Dezember in Mattighofen, St. Georgen im Attergau, Weyer sowie in Steyr. In diesen vier Regionen startete das Rote Kreuz OÖ das Pilotprojekt „Tele-Notarzt“. EKG, Blutdruck und Sauerstoffwerte werden quasi via WhatsApp an Mediziner übertragen.