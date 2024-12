Sensations-OP: Schwangerer Zyste von Milz entfernt

Die Grazer sind, was die Milz betrifft, ganz vorne in der Liste zu finden – und Prof. Selman Uranüs ist als der Milz-Experte schlechthin weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt. Jetzt gelang ihm erstmals eine in Fachkreisen hoch beachtete Operation: Die Entfernung einer Riesenzyste an der Milz einer schwangeren Frau!