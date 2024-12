Drehort in Tirol war für Iris Berben „Paradies“

Schon die Vorgänger-Filme „Der Vorname“ und „Der Nachname“ waren Kinoerfolge, jetzt gibt es den dritten Teil zu sehen – und es geht genauso chaotisch-humorig zu wie erwartet. Um für mehr Abwechslung zu sorgen, wurde aber dieses Mal in den Osttiroler Alpen gedreht, erzählt Schauspielikone Iris Berben der „Krone“: „Wir waren lange Zeit in Lienz. Ich kann wirklich nur ins Schwärmen kommen. Wir sind so offen empfangen worden. Es war ein so einfaches, leichtes, schönes Drehen. Bei mir kommt noch mein ständiger Appetit auf österreichisches Essen und österreichischen Wein dazu. Insofern war ich im Paradies dort!“