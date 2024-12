„Der Spitzname“: Witziges Hochzeits-Alpen-Chaos

Familiäre Verschränkungen sorgen bisweilen für Kommunikative Kabbeleien: Anna (Janina Uhse) will ihrem Langzeitlover Thomas (Florian D. Fitz) in einem piepfeinen Alpenresort in den Tiroler Bergen das Jawort geben. Als moderat feierwütige Entourage der Eheleute in spe haben sich die Mitglieder des Berger-Böttcher-Clans eingefunden, um sich alsbald verbal zu bekriegen.