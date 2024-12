„Star Wars“-Interview ++ Kinderstar im Visier

Die Macher von „Vaiana 2“ geben spannende Einblicke in die Entstehung des hoch-erfolgreichen Disney-Hits. Wie die Geschichte weitergeführt wird und welche neuen Monster und Halbgötter dabei sind, verraten sie im Interview. „Star Wars: Skeleton Crew“ verspricht eine völlig neue Perspektive auf das Star-Wars-Universum. Die Showrunner Jon Watts und Christopher Ford erzählen im Interview, was die Serie so besonders macht und welche Abenteuer uns erwarten. Außerdem sorgt „The Outrun“ auf der großen Leinwand für Gänsehaut-Momente mit Hollywood-Star Saoirse Ronan.