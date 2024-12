Obersteirer versinken zu Weihnachten im Schnee

Schnee am Heiligen Abend

Am Dienstag, also dem Heiligen Abend, dürfte es in der Obersteiermark durchwegs weiß sein. „Im Ennstal setzt spätestens in der Nacht auf Dienstag starker Schneefall ein, der bis ins Tal reicht. Und auch vom Murtal bis zum Semmering wird es schneien, wenn auch nicht ganz so stark“, prognostiziert Salmi.