Wie moderne Technik es Autoknackern einfach macht

In Österreich wurden 2022 fast 600 Autos entwendet, geht aus Statistiken des Innenministeriums hervor. Auf welche Art und Weise sie gestohlen wurden, ist schwer nachvollziehbar – werden sie wieder gefunden oder die Täter gefasst, finden sich aber oft Hinweise. Eine zunehmende Bedrohung für neuere Autos – Keyless-Systeme gibt es auch in Kompakt- und Mittelklassefahrzeugen – stellen dabei sogenannte Funkstreckenverlängerer dar. Sie gaukeln dem Auto vor, der Schlüssel des Besitzers wäre in Reichweite – und die Diebe fahren einfach mit dem Auto weg. Doch es gibt Gegenmaßnahmen.