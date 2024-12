Patchwork zu Weihnachten: Ein festliches Chaos

Obwohl das leidige Thema Corona heute schon vielen zum Hals raushängt, ist die Grunderzählung über verschiedene Meinungen und Ansichten, die an einem festlichen Abend zusammentreffen, zeitlos. „Das Rezept in meinen Filmen ist immer, dass die Leute sich eineinhalb Stunden lang mit manchen Figuren identifizieren können, mit anderen weniger, aber auch ihre eigene Realität erkennen und darüber lachen können.“ Gerade im Zeitalter der Empörungsgesellschaft tänzelt man dabei schnell auf besonders dünnem Eis. „Ich recherchiere sehr genau und achte auf alle Details, damit alles seine Richtigkeit hat. Wir bilden im Prinzip die Realität ab. Unabhängig von politischen Themen ist Weihnachten eine Zeit, wo viele Konflikte aufbrechen. In jeder herkömmlichen Familie hast du Leute, mit denen du auskommen musst, auch wenn du sie dir nicht ausgesucht hast. Das ist doch ein schönes Bild für die Welt. Wir müssen achtsam sein für das, was gerade passiert, wer welche Interessen vertritt und wie wir auch mit unterschiedlichen Ansichten gemeinsam gut leben können.“