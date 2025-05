Benedikt Kalcher: „Ausrasten hat Spaß gemacht“

„Krone“: Benedikt, in der Komödie „Heribert“ spielst du die Rolle des Heribert Zocher. Ein Computernerd, der in einem faden Helpdesk-Job feststeckt, aber durch verschiedene Umstände und Zufälle plötzlich in der App- Entwicklungsbranche konkurriert. Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet und was hat dich besonders daran gereizt?

Benedikt Kalcher: Mich hat der inhaltliche Rahmen an der Rolle gereizt. Mit Regisseur Andreas Schmied habe ich schon bei „Klammer – Chasing The Line“ zusammengearbeitet und er kam auf mich zu und sagte, dass er ein spannendes Aufgabengebiet für mich hätte. Ich las mir das Drehbuch durch und wir haben uns darüber unterhalten. Ich war da gerade mit der Schauspieluni fertig und es klang nach einem spannenden Projekt, an dem man sich gut abarbeiten und von dem man viel lernen kann – so war es am Ende des Tages auch. Die Rolle war eine schöne Herausforderung.