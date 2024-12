Feldkircher Stadttunnel bewegte die Gemüter

Gleichzeitig verwies er aber auch auf positive Dinge – etwa auf einen Anstieg der Dividende des landeseigenen Energieunternehmens „illlwerke/vkw“. Der Verkauf von Regelenergie nach Süddeutschland spült nach wie vor Unsummen in die Kasse des Energieanbieters – und in jene des Landes: „100 Millionen Euro fließen pro Jahr ins Landesbudget“, erklärte Wallner, dem sich damit Spielräume für Investitionen öffnen. In die Karten spielen sollte dem Land und diversen Unternehmen auch die prognostizierte Zinsentwicklung. „Das könnte den Markt als Ganzes beleben und auch dafür sorgen, dass es in der Baubranche wieder aufwärts geht.“