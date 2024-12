Tödliche US-Drohnenflüge: Deutschland mitschuldig?

Die Regierung sieht durch die Klage die außenpolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands gefährdet. Wenn Deutschland allein wegen der Stationierung verpflichtet sei, „weltweit nach den Maßstäben des eigenen Verständnisses des Völkerrechts die Einsätze zu kontrollieren“, habe das erhebliche Konsequenzen für die militärische Bündnisfähigkeit, sagte Verteidigungsstaatssekretär Thomas Hitschler am Rande der Verhandlung, die am Dienstag in Karlsruhe begann. „Eine starke Präsenz amerikanischer Truppen in Deutschland ist unverzichtbar“, warnte er vor einem Abzug der US-Truppen, sollte die Verfassungsbeschwerde erfolgreich sein.