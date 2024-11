Drohnen über US-Stützpunkten in Großbritannien

Seit vergangenem Mittwoch würden in England kleine Drohnen in der Nähe der Stützpunkte RAF Lakenheath, RAF Mildenhall, RAF Feltwell und RAF Fairford gesichtet, teilten die US-Luftstreitkräfte in Europa mit. Britische Soldaten sollen dabei helfen, herauszufinden, wer für die Drohnenflüge verantwortlich ist. Etwa 60 Soldaten würden für die Untersuchung eingesetzt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.