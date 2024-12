Prozess um Immobilien-Deal voller Lügen

Mitten in der Coronazeit wurde in Graz-Mariatrost ein Gasthaus um rund 2,1 Millionen Euro verkauft. Ein ehemaliger Politiker wollte als Tippgeber von einer guten Freundin Provision kassieren. Die behauptete ihm gegenüber, das Geld nie bekommen zu haben. Und auch er griff tief in die Lügenkiste...