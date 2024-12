Italiener in Gröden Schnellster, ÖSV-Ass in Top-10

„Ein gutes Kennenlernen“

„Es war ein gutes Kennenlernen“, meinte Kriechmayr, der in seiner Karriere insgesamt drei Rennen im Grödnertal gewonnen hat. „Die Strecke ist sehr eigen und braucht gewisse Eigenschaften, die es vielleicht in Bormio nicht braucht“, erklärte er. Vom Gelände her präsentiere sich die Abfahrt „sehr ähnlich“ wie in den Jahren zuvor, aber das Tempo sei noch „sehr langsam“. Kriechmayr: „Wenn am Freitag der Schnee kommt, wie es prognostiziert ist, wird es am Samstag auch eher langsam sein.“