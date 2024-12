Den Pendler-Frust hat die Flut nicht weggespült

„Ob jemand ohne Sitzplatzreservierung im Zug mitgenommen wird, das entscheidet der jeweilige Zugführer“, so ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Ist der Zug nämlich so überfüllt, dass Zugbegleiter die betrieblichen Einrichtungen nicht mehr erreichen können, werden Passagiere ohne Reservierung entweder zum Aussteigen angehalten oder es wird ihnen bereits am Bahnsteig der Zustieg verweigert. Seif weiß jedoch aus Erfahrung, dass meist die Waggons in der Mitte überfüllt sind, „aber am Anfang und am Ende der Züge noch genug Platz ist. Die Kapazitäten sollten ausreichen“.