„Die Gefahr von E-Scootern wird unterschätzt“

Der Pressesprecher der Landespolizei und seine Kollegen stellen eine steigende Anzahl an Vergehen auf den Rollern fest. „Es wird seit einigen Jahren immer mehr“, so Wolfgruber. Telefonieren am Lenker, Zu zweit oder gar zu dritt mit dem Gefährt und alkoholisiert unterwegs – alles keine Kavaliersdelikte. Strafen von gleich mehreren Hundert Euro sind an der Tagesordnung. In besonders schlimmen Fällen oder bei mehrmaligen Übertretungen ist der Führerschein weg.