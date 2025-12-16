Innviertler faces imprisonment
Appeared at an event in a Wehrmacht uniform
An Innviertel man (57) is said to have possessed a huge number of Nazi items and unabashedly spread his views on social media. Now the 57-year-old has to stand trial - he faces one to ten years in prison if convicted.
A 57-year-old man from the Innviertel region will stand before the judge in Ried/I. next Wednesday for National Socialist reactivation. He will have to explain to the jury why, for example, he is alleged to have repeatedly sent a business partner pictures via WhatsApp that clearly glorify National Socialism - the recipient of the photos is being investigated separately.
The 57-year-old is also alleged to have attended an event with Nazi sentiments and to have appeared there in a Wehrmacht uniform. But that's not all: he also had himself photographed with like-minded people and made this photographic material available to a large number of people.
Many NS devotional objects seized
In this case, attempts are still being made to investigate all recipients. During the search of his residence, the investigators discovered an extensive collection of Nazi memorabilia, including a bust of Adolf Hitler, a large number of relevant books and songbooks, 19 Nazi flags, nine breathing masks with Reich eagle or swastika imprints and around 17 pictures or paintings with a Nazi connection.
According to the public prosecutor's office in Ried, the crime was committed between November 23, 2022 and August 2023. The accused face a prison sentence of one to ten years for the offenses.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
