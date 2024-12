Marco Schwarz: „Man muss realistisch bleiben“

Auch Schwarz unterzeichnete Brief an FIS

Den viel diskutierten Athletenbrief an FIS-Präsident Johan Eliasch unterschrieb auch Schwarz. „Ich bin von einem anderen Athleten informiert worden über die Situation.“ Dass die FIS das 400-Millionen-Euro-Offert der Investmentfirma CVC vorschnell abgelehnt haben soll – Eliasch bestreitet dies -, war ein Mitgrund für Schwarz‘ Unterschrift. „Meine Intention, den Brief zu unterschreiben, war, dass sie vielleicht einmal ins Gespräch kommen.“ Der Kärntner betonte, dass sein Fokus auf dem Sport liegen würde. „Ich habe mich mit dem Brief gar nicht so viel befasst, aber ich glaube schon, dass es Gesprächsstoff gibt. Alles, was den Sport weiterbringen könnte, ist positiv.“