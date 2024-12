Böser Sturz im Heimrennen! Sorgen um Clement Noel

Bei der Einfahrt in den Steilhang blieb Noel im Schwungwechsel hängen und krachte mit vollem Tempo ins Tor, wobei seine Skier böse verkanteten. Die Sorge von ORF-Experte Thomas Sykora, der Slalom-Weltcup-Führende habe sich am Sprunggelenk verletzt, schien sich zu bestätigen, mit schmerzverzerrtem Gesicht griff sich Noel, der sich immerhin selbstständig aus dem Netz befreien konnte, an die Ferse.