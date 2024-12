45 Strafzettel nicht bezahlt: Auto sitzt nun fest

Kosten höher als Strafe

Daraufhin dauert es sechs Monate, bis eine Eigentumsübertragung und eine Versteigerung möglich sind. „Bis dahin fallen aber sehr viele Kosten an“, so der Straßenamt-Chef. Selten steigt man mit einem Plus aus. Bleibt zu hoffen, dass die Kroatin doch noch zahlt – sofern ihr Herz an ihrem Auto hängt.