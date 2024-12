Reitshammer schwimmt bei Kurzbahn-WM zu Silber

Seine Landsfrau Iris Julia Berger wiederum drang über 100 m Delfin der Frauen in eine neue rot-weiß-rote Dimension vor, auch wenn die 20-Jährige in 56,38 Sek. als Semifinalelfte ausschied. Doch schon im Vorlauf hatte sie sich von 57,88 auf 57,44 gesteigert. Die seit 2008 von Birgit Koschischek gehaltene OSV-Bestmarke unterbot Berger letztlich um nicht weniger als 1,04 Sek., für den Aufstieg in den Endlauf fehlten ihr nur 0,26 Sek. Am Vormittag war Christopher Rothbauer in 2:09,23 Min. über 200 m Brust als 24. ausgeschieden.