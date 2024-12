Wiesberger verpasst Cut in Südafrika

Nach Rang 52 in Sun City vergangene Woche verpasste der 39-jährige Burgenländer bei den Alfred Dunhill Championship in Malelane sogar den Cut. Einer 76er-Auftaktrunde (vier über Par) folgten am Freitag 70 Schläge (zwei unter Par) und Platz 86, auf den Cut fehlten zwei Schläge.