Nach Unwetter-Horror: Übelbacher Bahn fährt wieder

„An den Oktober-Wochenenden wurde der Betrieb sehr gut angenommen, teilweise war der Zug schon im Vorfeld komplett ausreserviert, wir hätten gar keine Fahrgäste mehr aufnehmen können“, berichtet Daniel Maier, Obmann des Clubs U44 für den Erhalt der Feistritztalbahn. Die Arbeiten an der Strecke laufen weiter auf Hochtouren, an die Bezirkshauptmannschaft Weiz hat man in der Vorwoche ein neues Gutachten geschickt.