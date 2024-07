Übelbacherbahn ist ab Herbst wieder auf Schiene

600 Fahrgäste nutzten die Bahn täglich

Sein Amts- und Parteikollege aus dem Nachbarort würde nicht so weit gehen: „Dazu sehe ich keine Veranlassung. Ich würde in den öffentlichen Verkehr und in den Hochwasserschutz investieren“, stellt Windisch klar. Rund 600 Fahrgäste nutzen die S 11 der Steiermarkbahn im Regelfall pro Tag.