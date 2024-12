Eifersucht brachte 22-Jährigen erneut in Häfen

Er wollte seiner Freundin einen Besuch in ihrer Wohnung in Favoriten abstatten, als es am Donnerstag gegen 13.15 Uhr zu der unerfreulichen Begegnung gekommen war. Seine Partnerin hatte einen anderen Mann bei sich zu Hause, der 22-jährige Mann aus Afghanistan verlor daraufhin die Fassung: Der Mann soll sowohl auf seine Freundin als auch den Mann eingeschlagen und sie mit einem Messer bedroht haben. Außerdem soll der Ex-Häftling mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt haben.