Ende Februar stellt Audi in Brüssel Produktion ein

Einen Sozialplan für die 3000 Beschäftigten gibt es ebenso wenig. Auch das sechste Angebot des Unternehmens sei von den Arbeitnehmervertretern abgelehnt worden, teilte die Volkswagen-Konzerntochter am Donnerstag mit. Jetzt biete Audi den Mitarbeitern zusätzlich zum gesetzlichen Kündigungsgeld eine eigene, freiwillige Unternehmensprämie an, sagte Produktionsvorstand Gerd Walker. „Insgesamt gibt Audi für die Abfindungen mehr als doppelt so viel aus wie gesetzlich gefordert“, so Walker.