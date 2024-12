Russland will Weihnachtsmann zum Feind erklären

Väterchen Frost und Snegurotschka

Väterchen Frost (Russisch „Djed Moros“) ist eine russische Märchenfigur, deren Ursprünge in der slawischen Mythologie liegen. Er beschenkt in der Neujahrsnacht die Kinder und wird dabei von seiner Enkelin Snegurotschka (zu Deutsch „Schneeflöcken“) begleitet. Dieser Brauch ist auch in anderen osteuropäischen Ländern verbreitet. Väterchen Frost hat einen langen, weißen Bart und ein magisches Zepter bei sich, das mit seiner Spitze alles gefrieren lässt. Die Kleinen besucht er aus der tiefen Taiga kommend mit einem Schlitten (Troika), der von drei Schimmeln oder Rentieren gezogen wird. Der Mantel des freundlichen Herrn ist in der Regel eisblau, kann aber auch andere Farben aufweisen.