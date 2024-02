Moskau verbietet US-Sender Radio Free Europe

Immer härter geht der Kreml gegen kritische Berichterstattung vor. Wie nun bekannt wurde, ist jetzt auch die Aktivität des US-Senders „Radio Free Europe“ im flächenmäßig größten Staat der Erde verboten worden. In einem Dokument in der Datenbank des russischen Justizministeriums, das die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsah, werden die Aktivitäten des von den USA finanzierten Mediums für „unerwünscht“ erklärt. Mit dem Verbot droht auch den Mitarbeitern der Sendergruppe juristische Verfolgung in Russland.