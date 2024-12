Krumau: Keine Parteipolitik auf Gemeindeebene

In Krumau am Kamp tritt statt der SPÖ eine neue Liste namens „SPÖ+Unabhängige“ mit zahlreichen Politnewcomern an. Sie wollen Parteipolitik aus der Gemeindestube fernhalten und die Absolute der ÖVP knacken. Denn die hält derzeit zehn von 15 Mandaten im Gemeinderat.