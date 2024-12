„Die Liesl von der Post“: In Öd ist es nicht trist

Das liegt mitunter auch daran, dass sich das Team vor und hinter der Kamera in der Produktionsphase bestens verstanden habe. „Wir hatten wirklich einen tollen Sommer“, erinnert sich Straßer freudig an die Dreharbeiten zurück. Auch die Ärztin Barbara spielende Caroline Frank hat nur beste Erinnerungen an die Zusammenarbeit. „Katie Straßer ist am Set natürlich eine Wucht, der fällt dauernd eine Pointe ein und es wird nie fantasielos. Wir hatten im Spiel sehr viele Freiheiten, was der Hans als Regisseur begrüßt hat. Katie und ich kannten uns vorher nicht, aber die Chemie hat sofort gepasst. Das Buch ist so toll geschrieben, dass man die Figuren auch schön zeichnen könnte, wenn man sich vielleicht nicht so gut verstehen würde, aber da von uns beiden keine ein großes Ego hat und am Set die ganze Zeit gute Laune herrschte, hat das die Zusammenarbeit noch beflügelt.“