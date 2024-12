Zwangsarbeit und Schmuggel von Kindern nimmt zu

„Verbrechen ist komplexer geworden“

Immer wieder gebe es Fälle, in denen Unternehmen hinter einer legalen Fassade – unter anderem im Bausektor, in der Fischerei, in der Landwirtschaft oder bei Vermittlungsagenturen – in Wirklichkeit in den Menschenhandel verstrickt seien. „Das Verbrechen ist komplexer geworden“, sagte UNODC-Expertin Angela Me.