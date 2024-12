Mikl-Leitner: „Wir brauchen die drei Grandhotels“

Mikl-Leitners Wunsch: „Dass bis 2030 die drei großen Grandhotels wieder offen sind“. Zur Erinnerung: Das Panhans wird laufend renoviert und sollte bald wieder öffnen. Das Kurhotel wurde vom steirischen Hotelier Florian Weitzer vor fünf Jahren gekauft. Noch verzögert der Widerstand der Naturschutzorganisation „Alliance for Nature“ den Renovierungsstart. Und das Südbahnhotel wartet auf die für Jänner 2025 geplante Umwidmung, um mit Ausbauplänen fortzufahren. Mikl-Leitners Appell hier an alle Zweitwohnsitzer, die meinen alles muss so bleiben wie es ist: „Wir brauchen diese Grandhotels. Die internationalen Gäste warten darauf“.