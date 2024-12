Die Konkurrenz kommt aus den eigenen Reihen

Vergangenes Jahr waren die Österreichischen Meisterschaften im Eiskunstlaufen im Paarlauf unspannend. Sophia Schaller und Livio Mayr hatten den Titel schon vor ihrem Antreten fix, weil sie außer Konkurrenz starteten. Am Wochenende in Dornbirn sind die Vorzeichen völlig andere. Mit dem Duo Gabriella Izzo/Luc Maierhofer kommt die Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Die Amerikanerin und der Wiener trainieren nämlich wie Schaller/Mayr am Stützpunkt Salzburg. Die Gegner kennen sich somit bestens: „In erster Linie muss eh jeder seine eigene Leistung bringen. Das spornt natürlich an und hilft sicher. Für Österreich ist es sicher auch cool, ein neues Paar zu haben“, weiß Schaller. Jedoch bedeutet das auch, dass sie mit Mayr nicht mehr so leicht zu einem WM- oder EM-Ticket kommt.